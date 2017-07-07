Кабмин одобрил законопроект, улучшающий инвестиционный климат Украины

Кабинет министров Украины одобрил законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционного климата в Украине".
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rbc.ua.
Комитет по вопросам экономической политики и эксперты высказали некоторые замечания к законопроекту, поэтому Минэкономразвития доработало его, а Кабмин принял соответствующие изменения.
"Экономика Украины требует капитальных инвесторов, украинский бизнес - облегчение условий деятельности. Именно этого мы пытаемся достичь из-за изменений, которые предлагает законопроект №6540. Чтобы они были максимально эффективными, мы прислушиваемся к мнению бизнеса, депутатов, и надеемся, что новую версию законопроекта комитет поддержит", - прокомментировал решение правительства Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. .
Также Минэкономразвития предлагает ввести новый механизм обеспечения исполнения договорных обязательств - право доверительной собственности.
"Часто банки не хотят кредитовать бизнес, потому что боятся, что не смогут взыскать залог, дела застрянут в судах. Мы хотим предоставить инструмент, который позволит банкам чувствовать себя спокойно. Это доверительная собственность, когда право собственности на конкретный объект сохраняется за займодателем. То есть объект юридически принадлежат банкам, пока заемщик не выплатит весь кредит ", - объясняет инициативу Максим Нефьодов, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины.
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Немаловажным является тот факт, что проект закона предлагает установить требование о наличии высшего специализированного образования у лиц, разрабатывают градостроительную документацию, осуществляют архитектурное и инженерно-строительное проектирование, технический надзор, экспертизы, обследования и инжиниринговую деятельность в строительстве. Норма обусловлена тем, что осуществление сложной специализированной деятельности в строительстве лицами, не имеют соответствующего высшего образования, создает чрезмерные риски для безопасности жизни и здоровья граждан, а также не соответствовало лучшим мировым практикам...