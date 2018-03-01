Эксперты: Скандалы помогают Собчак завоевывать аудиторию

Эксперты оценили поведение "королевы скандальных дебатов" Ксении Собчак на теледебатах и заключили, что вызывающее поведение помогает ей завоевывать аудиторию.Эксперт проанализировали поведение кандидата в президенты Ксении Собчак во время диспутов с другими кандидатами и пришли к выводу, что на прошлых теледебатах «скандалистка» выступала лучше всех. Причем больше всего светской львице, возжелавшей занять кресло главы государства, помогают именное ее скандальное поведение и провокационные высказывания. Напомним, что во время последних диспутов теледива дважды повздорила с Владимиром Жириновским, а их ругань на телеканале «Россия-1» завершилась мокрым лицом лидера ЛДПР - супруга Максима Виторгана не выдержала и выплеснула воду на политика. Конфликт у Собчак был и с ведущим Первого канала, который взбесил ее, назвав «клоунессой».Такое нехарактерное для начинающего политика поведение сыграло Собчак «на руку» и якобы возвысило в глазах избирателей. Причем к ней примкнули как приверженцы западной ориентации страны, так и 50-летние провинциалки, которых привлекла активная позиция в отношении проблем сексуальных домогательств, внешность политика и способность давать отпор кандидатам-мужчинам. В отношении проблемы домогательств избирательницы не вдаются в подробности и понимают ее как: «Все мужики - козлы». Они же советуют своим дочкам ориентироваться на Собчак, которая в очередной раз демонстрирует, что «страна держится на женщинах»...