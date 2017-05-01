Тереза Мэй повторяет ошибки предшественника

В свете последних событий можно сказать, что власти Запада будут делать все возможное, чтобы всячески воздействовать на Россию. Стоит отметить, когда Мэй пришла к власти, она поспешила обвинить Москву в подрыве глобального миропорядка. Если бы не существовало инцидента с отравлением Скрипаля, политическая элита нашла бы другой повод для давления на РФ.
Подобная ситуация уже случалась в истории политики. Британский премьер Тони Блэр спровоцировал военный конфликт в Ираке в целях смены политического режима, а также выдавал за правду выдумку о химическом оружии. Когда Тони уходил в отставку, ему пришлось сознаться в даче ложной информации и извиниться...