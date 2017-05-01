Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй следует принципам своего предшественника Тони Блэра. Мэй находит причины для обвинения России, но они не имеют доказательств.В свете последних событий можно сказать, что власти Запада будут делать все возможное, чтобы всячески воздействовать на Россию. Стоит отметить, когда Мэй пришла к власти, она поспешила обвинить Москву в подрыве глобального миропорядка. Если бы не существовало инцидента с отравлением Скрипаля, политическая элита нашла бы другой повод для давления на РФ.Подобная ситуация уже случалась в истории политики. Британский премьер Тони Блэр спровоцировал военный конфликт в Ираке в целях смены политического режима, а также выдавал за правду выдумку о химическом оружии. Когда Тони уходил в отставку, ему пришлось сознаться в даче ложной информации и извиниться...