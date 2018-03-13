Британия позвала ОЗХО расследовать «дело Скрипаля»

Великобритания пригласила специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения расследования по происшествию с отравлением Скрипаля и его дочери.Представитель страны Джонатан Аллен рассказал, что они сообщили ОЗХО об использовании нервно-паралитического вещества и попросили провести независимое расследование.Поскольку Россия отказывается объяснять инцидент, Британия вынуждена обвинить страну в причастности к этому происшествию.Эксперты из ОЗХО совсем скоро приедут в Великобританию и проведут анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.Напомним, что в связи с инцидентом Тереза Мэй приняла решение выслать 23 дипломата из Великобритании...