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Политика

Британия позвала ОЗХО расследовать «дело Скрипаля»

Великобритания пригласила специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения расследования по происшествию с отравлением Скрипаля и его дочери.
Британия позвала ОЗХО расследовать «дело Скрипаля»


 Представитель страны Джонатан Аллен рассказал, что они сообщили ОЗХО об использовании нервно-паралитического вещества и попросили провести независимое расследование.
Поскольку Россия отказывается объяснять инцидент, Британия вынуждена обвинить страну в причастности к этому происшествию.
Эксперты из ОЗХО совсем скоро приедут в Великобританию и проведут анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.
Напомним, что в связи с инцидентом Тереза Мэй приняла решение выслать 23 дипломата из Великобритании...

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