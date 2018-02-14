Шуфрич: Порошенко угрожает народ Украины

Депутат ВРУ Нестор Шуфрич подчеркнул, что президенту Украины может стать угрозой сам народ страны, которую он возглавил. Порошенко не даст разрешения на создание Антикоррупционного суда, так как это станет для него приговором.По мнению народного избирателя ВРУ Нестора Шуфрича, для украинского главы Петра Порошенко угрозой может стать сам народ. Ведь в последнее время в стране столько необдуманных реформ, что люди уже очень агрессивно настроены против нынешнего руководителя.Сам же Нестор Шуфрич является сторонником принятия закона о внедрении Антикоррупционного суда в Украине. Он считает этот орган единственным, который может «вывести на чистую воду Порошенко». Хотя принятие этого закона просто можно назвать несбыточным миражом, так как глава Украины ни за что его не утвердит. Ведь сам он прекрасно понимает, что нормативный акт станет для него самого последним приговором...