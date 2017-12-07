В Нью-йорке проходит экстренное заседание СовБеза ООН по Скрипалю

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано в Нью-Йорке. Причина – разрешение вопросов, которые непосредственно касаются отравления Сергея Скрипаля и его дочери.Представители СМИ сообщили, что в эти минуты на территории Нью-Йорка проходит экстренное заседания СовБеза ООН. В рамках встречи представителей власти будут обсуждаться причины отправления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его родной дочери, которая также пострадала. Заседание СовБеза ООН инициировало правительство Британии.В интернете ведется прямая трансляция происходящего в зале. Так что все желающие могут понаблюдать за комментариями выступающих на заседании, и окончательные выводы по факту произошедшего инцидента со Скрипалем...