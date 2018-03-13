Какие соревнования в России пропустят наши спортсмены

Чемпионат Европы пропустят борцы, тхеквондисты, но больнее всего бойкот может ударить по боксерам.Украина приняла решение бойкотировать все спортивные соревнования, которые проводятся на территории России.Кубок мира по биатлону (21-25 марта 2018 года в Тюмени)Ближайшее соревнование, из-за которого и началась история с бойкотом. Два года назад наше Министерство решило пропускать коммерческие соревнования, а на официальные чемпионаты спортсменов отправлять. Но из-за последних историй с допингом ведущие биатлонные страны стали отказываться от поездки в Россию на Кубок мира. Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак в вопросе поездки в Тюмень переложил ответственность на Министерство, а там решили запретить ВСЕМ украинским спортсменам ехать в Россию.При этом поездка фристайлистки Ольги Полюк на этап Кубка мира в Москву или выступление фигуристов на чемпионате Европы в России в январе никого не смутили.Чемпионат Европы по борьбе (30 апреля – 6 мая 2018 года в Каспийске)Украинские борцы редко остаются без медалей чемпионатов мира и Европы и, к примеру, в прошлом году на континентальном первенстве завоевали три медали, а перед этим в Риге было 14 медалей. В этом году в Россию готовились к реваншу за прошлогодние неудачи – в команду вернулись борцы, работавшие в облегченном режиме после Олимпиады. В частности Жан Беленюк, но теперь борцы останутся дома.Теннисный турнир WTA (23-29 июля 2018 года в Москве)Не понятно, будет ли касаться бойкот теннисистов, которые выступают на турнирах за свои деньги, а не государства, но в такой ситуации выступление Элины Свитолиной на новом турнире WTA в Москве будет по меньшей мере странным. А ведь ее организаторы поместили на постер и получили предварительное подтверждение ее участия.Чемпионат мира по прыжкам на батуте (7-11 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге)Украинские батутисты сейчас переживают период омоложения и давно не выигрывали медалей, но отказ от поездки на чемпионат мира может стоить возможности побывать на соревнованиях высокого уровня с большой конкуренцией и проверить свои силы на этом фоне.Чемпионат мира по боксу в 2019 году (Сочи)За право принять чемпионат мира по боксу в 2019 году вместе с заявкой Сочи боролась и Украина, но международная федерация бокса отдала право принять мировое первенство России.До чемпионата мира в России время еще есть и пока не известны даже даты проведения, но именно это первенство может больнее всего ударить по украинскому спорту. Это будет уже передолимпийский год и на чемпионате мира в России будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. Задуматься об этом стоит сейчас, пока есть время.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...