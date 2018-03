Катастрофа военного истребителя в США: новые подробности, фото

четверг, 15 марта 2018, 05:29Поделитьсяпереглянути новину українськоюОба пилота, которые находились на борту разбившегося палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet Военно-морских сил США, погибли.Об этом сообщается на официальной странице Военно-морских сил США в Twitter."С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", - говорится в сообщении.The aircraft was on final approach to Boca Chica Field. VFA-213 is stationed at NAS Oceana.— flynavy (@flynavy) 14 марта 2018 г.Ранее сообщалось, что пилотам удалось катапультироваться. Кроме того, после крушения пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу.Just received a new pic from the F/A-18 crash site off Key West. Unbelievable, glad the aircrew made it out. pic.twitter.com/Mur0vUPE7B — Hope Hodge Seck (@HopeSeck) 15 марта 2018 г.Как сообщал "Апостроф", утром 10 февраля силы ПВО Сирии сбили самолет ВВС Израиля, обломки которого упали на территории Голанских высот. В этом случае двум пилотам, находившимся на борту, удалось выжить. Один из них получил ранения.Кроме того, в октябре прошлого года вблизи военной базы в Альбасете в Испании разбился истребитель Eurofighter...