В Польше задержали трех украинцев по делу о групповом изнасиловании женщины

четверг, 15 марта 2018, 05:02Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Польше задержаны трое украинцев, которые не заступились за 18-летнюю девушку, изнасилованную двумя поляками с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под городом Польковице.Об этом сообщает Польское радио.Как передает издание, двое поляков, подозреваемые в изнасиловании ближайшие три месяца проведут в следственном изоляторе. Им грозит от трех до 15 лет тюрьмы. Кроме того, еще четырем мужчинам, среди которых трое – украинцы, которые не помогли жертве изнасилования, грозит до трех лет заключения.На данный момент задержанным украинцам запретили общаться с пострадавшей и покидать территорию Польши.Как сообщал "Апостроф", во вторник, 13 марта, в автобусе № 244 в столице Чехии, двое украинцев устроили конфликт с 51-летним мужчиной, [/url]у которого при себе был газовый пистолет, избили и скрылись с его оружием...