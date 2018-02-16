Правда ли, что весной проще простудиться, чем зимой?

TweetЗачастую люди думают, что вспышка острых респираторных инфекций приходится на холодные сезоны – осень и зиму. Но, как ни странно, именно весной простудиться намного легче, чем в более холодный период, говорит врач-терапевт клиники Into-Sana Юлия Черноконь.Почему так происходит?Благоприятные условия для выживания инфекций.«Простудные инфекции» зачастую передаются воздушно-капельным путем. Больной человек выделяет в окружающую среду аэрозоль (очень мелкие капли слизи, содержащие возбудитель) при кашле, чихании, разговоре. Этот аэрозоль распространяется на несколько метров от больного и способен некоторое время сохранять жизнеспособность.Бактерии и вирусы, которые провоцируют появление простуды, плохо переносят мороз и жару. А вот весенний температурный режим, когда погода на улице уже не слишком холодная, но еще не жаркая, а зачастую еще и влажная, им очень подходит. Это одна из причин, почему в это время года простудой заболевает большее количество людей.Перепады температур. Еще одним фактором, способствующим распространению простуды, является перепад температур, разница которых может достигать 5-10 градусов. К тому же, именно в межсезонье температура за день может переходить от минуса к плюсу и обратно. Такие перемены сказываются на человеческом организме, в частности на нервной системе.Переохлаждения. Риск заболеть простудой возрастает, если вы перемерзли. Перегреваться тоже вредно. И то, и другое способствует активизации инфекции в организме, если она успела туда попасть. Поэтому чтобы снизить вероятность заболеть простудой, нужно постараться не переохлаждаться и не потеть.Отсутствие витаминов и минералов. К весне их количество в овощах и фруктах уменьшается, да и едим мы этих полезных продуктов в это время года обычно не так много. В результате – снижение защитных сил организма.Последствиями сниженного иммунитета, кроме простудных заболеваний, также могут быть аллергии (не только у аллергиков, но и у тех людей, кто ранее не сталкивался с такой проблемой).Чтобы избежать всех этих негативных сезонных моментов, весной нужно с особым вниманием отнестись к своему питанию и постараться восполнить недостаток витаминов и микроэлементов в пище. Сделать это можно обогатив рацион фруктами, цитрусовыми, овощами, зеленью, по необходимости дополнить рацион минерально-витаминными комплексами. И лучше воздержаться от частого употребления алкоголя. Алкоголь угнетает иммунитет и обезвоживает организм. Не забывайте про физическую активность. Наращивание интенсивности физических нагрузок должно быть постепенным, чтобы организм успевал адаптироваться. Больше времени уделяйте прогулкам, чаще бывайте на природе. Не забывайте: солнечный свет способствует выработке витамина D в коже, что немало важно в укреплении защитных сил организма. Избегайте стрессов. Ежедневно находите время для разгрузки, расслабления организма. Высыпайтесь. Для полноценного восстановления организма нужно спать 7-8 часов в сутки. Засыпать лучше до 23:00. Это обеспечит выработку мелатонина — специального гормона, который наряду с другими функциями оказывает стимулирующее влияние на иммунную систему.Главная задача — помочь иммунной системе полноценно работать. Будьте здоровы!Тэги: Into-Sana простуда инфекция весна вирус...