Завершены работы по гидроизоляции конструкций и усилению основания первого корпуса АО «Ильинская больница»

TweetЖители Москвы и Московской области в ближайшее время смогут воспользоваться услугами многофункционального медицинского центра в деревне Глухово Красногорского городского округа. Не так давно свою часть работ по гидроизоляции конструкций и усилению оснований зданий завершила компания «Айпруф Фундейшн», что позволяет судить о переходе первого этапа строительства в завершающую стадию.Жители Москвы и Московской области в ближайшее время смогут воспользоваться услугами многофункционального медицинского центра в деревне Глухово Красногорского городского округа. Не так давно свою часть работ по гидроизоляции конструкций и усилению оснований зданий завершила компания «Айпруф Фундейшн», что позволяет судить о переходе первого этапа строительства в завершающую стадию.Амбулаторно-госпитальный центр «Ильинская Больница» рассчитан на 820 посетителей в день и готов принять до 6000 стационарных пациентов в год. Амбулаторное лечение в центре смогут пройти до 300 000 человек в год.Посетителям «Ильинской больницы» будут доступны услуги современной диагностики и лечения во всех ключевых отраслях медицины, включая онкологию, офтальмологию, эндокринологию, неврологию и многое другое. Важная роль в деятельности госпиталя отводится детской медицине, офисам семейных врачей, а также патронажной службе и службы экстренной и неотложной помощи.Управлением строительством на проекте занимаются Clinic Management Group и инвестиционная компания Emdeu Medline. Общий размер инвестиций в первый и второй этапы проекта составляет 120 млн. долларов.По завершению первого этапа строительства граждане Российской Федерации и зарубежные гости смогут воспользоваться услугами объединенной больницы со стационаром и поликлиникой. В эксплуатацию будут введены такие объекты, как:- диагностический центр;- операционный блок;- реанимация;- отделение экстренной и неотложной помощи;- другие объекты.На сегодняшний день первый этап строительства находится в завершающей стадии. Специалисты одного из подрядчиков проекта - Iproof Foundation (группа компаний Айпруф), завершили свои работы на объекте и рассказали о проделанной работе:”Компания ООО «Айпруф Фундейшн» занимается усилением конструкций и гидроизоляцией, зарекомендовала себя положительно во многих регионах России и стран СНГ. В проекте «Ильинская больница» Айпруф применил высокотехнологический метод прогрессивного инъектирования для усиления оснований и гидроизоляции конструкций.Среди существующих технологий укрепления и гидроизоляции бетонных (каменных) сооружений технология инъектирования является наиболее эффективной. Подбирая инъекционный состав, техническое решение и оборудование, можно решить большинство проблем бетонных структур, не выводя сооружение из эксплуатации либо ускорить сдачу строительства. Основным преимуществом инъектирования является возможность менять эксплуатационно-технические характеристики объекта, изменяя физико-химические показатели внутренней структуры конструкционных материалов. При этом нет необходимости в капитальных работах и, соответственно, связанных с ними временных, трудовых и материальных затрат.При выборе того или иного материала для инъектирования следует объективно учитывать большое количество технических и эксплуатационных требований для конкретного объекта. На основании имеющегося опыта и постоянного мониторинга новой технической информации специалистами компании отработан ряд технологий и технических решений, помогающих эффективно и в сжатые сроки решать значительный круг технических задач по усилению и гидроизоляции сооружений и оснований.Таким образом, задачи, поставленные руководством проекта «Ильинская больница», были выполнены в назначенные сроки с максимальной эффективностью. Мы рады, что смогли поучаствовать в строительстве столь важного медицинского комплекса. В нашей стране не так много современных медицинских учреждений, поэтому проект АО «Ильинская больница» действительно важен для региона и страны в целом.”Открыть 1-ый корпус «Ильинской больницы» планируется в четвертом квартале этого года. В тоже время будет дан старт 2-му и 3-му этапу строительных работ. В него войдут такие объекты, как многофункциональный детский госпиталь и высокотехнологичный центр.Тэги: инъектирование бетона гидроизоляция бетонных сооружений усиление конструкций ремонт здания открытие Ильинской больницы...