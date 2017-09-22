| | В брошенном гараже нашли раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года
Экономика

В брошенном гараже нашли раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года

Инженеры автомобильной мастерской European Auto Solutions отыскали в заброшенном гараже рядом с Хартфорда раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года выпуска. Авто простояло в гараже 44 года, а под капотом машины поселился опоссум.
В брошенном гараже нашли раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года


Найденный автомобиль имеет заводской индекс W121 и является родстером, когда-то окрашенным в ярко-красный цвет English Red. При просмотре наклейки, размещенной на лобовом стекле, становится понятно, что последний раз ТО авто проходило в 1974 году во Флориде.
Обнаруженный Mercedes-Benz 190 SL привезли на вышеназванное СТО, подвергли мойке и отвезли новому обладателю. В 2012 году семейство из Великобритании нашло в своем сарае старинный спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 года.
В брошенном гараже нашли раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года


Нет информации о том, какой период времени машина пробыла в сарае, однако кузов, пол и подвеска проржавели. Двигатель найденного немецкого спорткара же был разобранным...

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