В брошенном гараже нашли раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года

Инженеры автомобильной мастерской European Auto Solutions отыскали в заброшенном гараже рядом с Хартфорда раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года выпуска. Авто простояло в гараже 44 года, а под капотом машины поселился опоссум.Найденный автомобиль имеет заводской индекс W121 и является родстером, когда-то окрашенным в ярко-красный цвет English Red. При просмотре наклейки, размещенной на лобовом стекле, становится понятно, что последний раз ТО авто проходило в 1974 году во Флориде.Обнаруженный Mercedes-Benz 190 SL привезли на вышеназванное СТО, подвергли мойке и отвезли новому обладателю. В 2012 году семейство из Великобритании нашло в своем сарае старинный спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 года.Нет информации о том, какой период времени машина пробыла в сарае, однако кузов, пол и подвеска проржавели. Двигатель найденного немецкого спорткара же был разобранным...