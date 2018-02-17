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Экономика

Toyota RAV4 стал лидером авторынка Дальнего Востока

На автомобильном рынке Дальнего Востока звание лидера снова принадлежит японскому компактному кроссоверу Toyota RAV4 благодаря его февральским продажам в регионе. На это обращают внимание эксперты агентства «АВТОСТАТ».
Toyota RAV4 стал лидером авторынка Дальнего Востока


За отчетный месяц жители Дальнего Востока купили 852 легковых автомобиля. Спрос на транспорт в регионе вырос на 6% в сравнении с февралем минувшего года.
Первое место по продажам в феврале на Дальнем Востоке досталось кроссоверу Toyota RAV4 с результатом в 59 проданных экземпляров. Данная модель была лидером авторынка региона на протяжении предыдущих двух лет.
Вторую позицию на местном авторынке занимает модель УАЗ «Патриот». Отечественный вседорожник за отчетный месяц разошелся тиражом в 55 единиц. Третье место занимает Toyota Land Cruiser. На нем свой выбор в феврале остановили 52 жителя региона. На четвертом месте оказался Toyota Land Cruiser Prado, реализованный в количестве 51 единицы. Также в пятерку вошел кроссовер Hyundai Creta с результатом в 49 проданных экземпляров. В десятке также оказались Toyota Fortuner, Volkswagen Polo, Lexus RX и LX, а также Nissan Terrano...

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