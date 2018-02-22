Новый Subaru Outback приедет в РФ во втором квартале 2018 года

В компании «Субару Мотор», которая является официальным представителем Subaru в России, сообщили, что во втором квартале нынешнего года на рынке РФ дебютирует новый Subaru Outback 2018 модельного года. Внедорожный универсал получит современные системы безопасности и прежнюю моторную линейку.СМИ сообщают, что новый Subaru Outback 2018 модельного года получит под капот прежние бензиновые моторы, однако разработчики обещают улучшить показатели вредных выбросов и оптимизировать расход топлива. Речь идёт о 2,5- и 3,6-литровом оппозитных бензиновых двигателях, отдача которых пока не раскрывается. Оба мотора сочетаются с бесступенчатым вариатором Lineatronic CVT.В списке оснащения нового Subaru Outback 2018 появится система EyeSight, которая состоит из современных электронных ассистентов и систем безопасности. Также новинка комплектуется семью подушками безопасности, камерой кругового обзора, более комфортными сидениями, современным мультимедийным центром и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».Стоимость нового Subaru Outback 2018 пока не озвучивается, но актуальный универсал с 2,5-литровым 175-сильным мотором сегодня стоит 2 399 000 рублей, а за версию с 260-сильным мотором на 3,6-литра придётся выложить 3 299 000 рублей...