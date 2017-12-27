Рассекречен салон нового китайского кроссовера Roewe Marvel X

Китайская марка Roewe, контролируемая поднебесным автомобилестроительным гигантом SAIC, намерена выпустить свой новый небольшой кроссовер. Его внешность представили в декабре 2017 года, а теперь в сети выложили фото и салона новинки.Издание Autohome обнародовало фотографии интерьера нового кроссовера от Roewe. При просмотре фото можно заключить, что новый кроссовер получит мультимедийную установку с большим сенсорным дисплеем в стиле моделей американской Tesla. Интересен тот факт, что огромный тачскрин не является какой-либо инновацией для Roewe, так как такими дисплеями снабдили модели Roewe RX5 и Roewe i6.Новому паркетнику пока дали название Marvel X. Модель еще официально не презентовали, да и имеются большие сомнения, что студия Marvel, выпускающая комиксы, разрешит Roewe пользоваться своим наименованием.Внешнее оформление новинки выполнили в духе прототипа Roewe Vision-E. Первоначально на рынке появится электрическая версия, а позже и бензиновая модификация. Кроссовер представят уже в нынешнем году...