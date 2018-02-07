Mercedes-Benz выпустил бронированный фургон Sprinter Classic

Специально для компаний, которые специализируются на перевозках ценных вещей, Mercedes-Benz выпустил бронированный фургон с низким верхом на архитектуре Mercedes-Benz Sprinter Classic. Авто заказали сертифицированные производители кузовов Mercedes-Benz фирмы «Евраком» и «БМД-Моторс».Об этом сообщают в пресс-центре российского филиала немецкой компании. Отмечается, что полная масса авто достигает 3 500 кг, а величина колесной базы равна 3 550 миллиметров.Сообщается, что салон лишился разделительной перегородки. Благодаря этом новшеству можно перемещаться из кузова авто к креслу водителя. Тут расположилось дистанционное управления замочными механизмами всех дверей. Для повышенной защищенности под капотом разместилось добавочное устройство, предназначенное для тушения пожаров...