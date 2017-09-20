Renault тестирует загадочный кроссовер в кузове Kadjar

Французские разработчики из компании Renault вывели на тест-драйв новый тестовый мул в кузове Renault Kadjar. Новинку снабдили увеличенной колесной базой, следовательно, она может получить салон, рассчитанный на семь пассажиров.Издание Motor1 обнародовало шпионские фотографии с тестов нового кроссовера от Renault. Концепт пока является тестовым мулом, который пока не получил свой кузов. Интересен тот факт, что спецификой новинки выступает наличие задней подруливающей подвески, что характерно для машин, ориентированных на скорость и управляемость. Такие технологии получили Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.Вероятно, это будет Renault Kadjar RS, но пока о выпуске модели не объявлено. По мнению экспертов, речь действительно шла о Renault Kadjar RS, так как разрабатывать новую модель компании экономически нецелесообразно, так как в линейке достаточно кроссоверов. Новинку могут снабдить 266-сильным агрегатом, перенастроенной подвеской и рулевым управлением. В Россию новинка не приедет...