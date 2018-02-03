Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов

Транспортное средство раннее состояло в кортеже главы республики. Теперь же его продают за 8,1 тысячи долларов (460 тысяч рублей).За продажи машины из кортежа президента Беларуси отвечает МВД республики. Предлагаемый Chrysler 300C Touring австрийского производства изначально являлся обыкновенным универсалом. Когда он попал к белорусам, автомобиль был дополнен спецсигналами и ливреей.Универсал Chrysler 300C Touring работал в кортеже Александра Лукашенко, нынешнего президента Беларуси. Автомобиль имеет пробег 199 тысяч километров.Моторный отсек продаваемого универсала Chrysler 300C Touring занимает 5,7-литровая бензиновая установка, производительность которой составляет 340 лошадиных сил. Она укомплектована пятидиапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом...