| | Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов
Экономика

Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов

Транспортное средство раннее состояло в кортеже главы республики. Теперь же его продают за 8,1 тысячи долларов (460 тысяч рублей).
Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов


За продажи машины из кортежа президента Беларуси отвечает МВД республики. Предлагаемый Chrysler 300C Touring австрийского производства изначально являлся обыкновенным универсалом. Когда он попал к белорусам, автомобиль был дополнен спецсигналами и ливреей.
Универсал Chrysler 300C Touring работал в кортеже Александра Лукашенко, нынешнего президента Беларуси. Автомобиль имеет пробег 199 тысяч километров.
Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов


 
Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов


Моторный отсек продаваемого универсала Chrysler 300C Touring занимает 5,7-литровая бензиновая установка, производительность которой составляет 340 лошадиных сил. Она укомплектована пятидиапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом...

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