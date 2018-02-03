Chrysler 300C Touring президента Беларуси продают за 8 тыс. долларов

За продажи машины из кортежа президента Беларуси отвечает МВД республики. Предлагаемый Chrysler 300C Touring австрийского производства изначально являлся обыкновенным универсалом. Когда он попал к белорусам, автомобиль был дополнен спецсигналами и ливреей.
Универсал Chrysler 300C Touring работал в кортеже Александра Лукашенко, нынешнего президента Беларуси. Автомобиль имеет пробег 199 тысяч километров.
Моторный отсек продаваемого универсала Chrysler 300C Touring занимает 5,7-литровая бензиновая установка, производительность которой составляет 340 лошадиных сил. Она укомплектована пятидиапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом...