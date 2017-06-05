Кандидат в омские сенаторы Назаров встретился с ЛДПР

Второй губернатор Омской области обсудил с либерал-демократами Галиной Лутаевой, Виктором Стручаевым и Антоном Берендеевым планы будущей работы.«Знаю, как работать с наказами. Необходима законотворческая работа — выходить на Государственную думу. Здесь у членов Совета Федерации есть приоритет», — сказал Назаров.Представители ЛДПР обратили внимание кандидата в сенаторы на проблему газификации региона, необходимость строительства водопроводов, продолжения строительства метро и поддержки фермеров.Фракция ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Виктора Назарова при голосовании 15 марта на пленарном заседании Законодательного собрания.Как ранее сообщал «СуперОмск», фракция ЛДПР планировала выдвинуть своих представителей для голосования по кандидатуре нового сенатора. Однако либерал-демократы не успели собрать необходимые документы...