Вижевитова анонсировала федеральные проверки лесного хозяйства в Омской области

Ревизоры объедут весь Сибирский федеральный округ, но Омскую область посетят в первую очередь.Правительство России требует особой и непредвзятой оценки разгула «черных» лесорубов на севере региона. В Тарском районе речь, по предварительным оценкам, идет об организованной преступной группе, которая серыми схемами едва не погубила реликтовый бор. Только в этом районе ущерб лесному хозяйству оценивается в один миллиард рублей. Уже сейчас, по поручению главы региона проводятся межведомственные проверки лесхозов и лесничеств.Перетряхивают все: от финансов до материально-технической базы. Причем о времени прибытия ревизоров не сообщают заранее, чтобы у нарушителей не было возможности замести следы.«Ставим задачу посмотреть насколько правильно там идёт работа. Более того, есть некоторые обращения от граждан, которые говорят что нужно пересмотреть кое-какие порядки и это тоже мы будем изучать. По дровам есть вопросы от населения, будем смотреть и это тоже, и в зону этих вопросов входят и санитарные рубки», — сообщила Татьяна Вижевитова.Как ранее писал «СуперОмск», на севере региона была налажена схема полулегальных вырубок. Тайга поджигалась понизу, что осталвляло деревья почти нетронутыми. После чего лес формально признавался подлежащим санитарной вырубке, а на самом деле пилился на продажу...