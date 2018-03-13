\"Сбежавшая\" в Россию Савченко прилетела в Киев из Мюнхена

«Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет», — рассказала депутат интернет-изданию «Страна.ua».На просьбу прокомментировать «свое бегство в Россию», Савченко указала на рейс, которым она вернулась в Киев.Как писал портал iz.ru, Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ по делу против главы общественной организации Центр освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку принимала участие в международной конференции.Замглавы фракции «Народный фронт» и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заподозрил свою коллегу в попытке скрыться от правосудия. Он утверждал, что Савченко укрывается на территории России...