| | Глава региона проверил готовность объектов деревни Универсиады
Политика

Глава региона проверил готовность объектов деревни Универсиады

Глава региона проверил готовность объектов деревни Универсиады
Две кровати, два стола, две тумбочки, холодильник и даже компактная кухня. Волонтёры Зимних игр сегодня могут сами оценить, где им и спортсменам предстоит жить две недели студенческих соревнований. Комплекс общежитий «Перья» вот-вот будет сдан в эксплуатацию.

«Подрядчики, которые зашли на объект, опытные, с соответствующей материально-технической базой, профессиональным инженерно-техническим персоналом. И изначально качественно подготовлена проектная документация», — отметил проректор СФУ Роман Шорохов.
Другой объект — стадион, завершён на пять месяцев раньше срока. В будущем он станет тренировочным комплексом для студентов СФУ. Лично оценить объекты деревни Универсиады приехал глава региона. Продолжилась экскурсия в медицинском центре будущих всемирных Зимних игр.
Во время Универсиады это место в медицинском центре станет одним из самых жизненно важных. Это рентген-кабинет. Современное оборудование отечественного производства в экстренном случае позволит максимально точно оценить характер травм спортсменов.

А ещё на 8000 квадратных метров разместились кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, эндоскопии и даже центр взятия допинг-проб. Главный ревизор строительства — глава региона, результатом остался доволен.

Первыми пациентами лечебного учреждения станут студенты СФУ. По планам, в сентябре медцентр откроет для них свои двери, чтобы уже к марту, когда начнутся всемирные игры, вся работа была отлажена.

Анастасия ЦЫГАНКОВА...

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