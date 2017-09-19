Японские ученые подтвердили влияние курения на слух

Группа исследователей, представляющих Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио, пришла к выводу, что курящие люди в значительно большей степени, чем остальные, подвержены развитию проблем со слухом и даже глухоты. К такому выводу специалисты пришли после того, как провели научное исследование на эту тему, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на 24news.
Специалисты проанализировали данные более чем о 50 тысячах жителей Японии в возрасте от 20 до 64 лет, ни у одного из которых на момент начала исследования проблем со слухом не было. На протяжении последующих 8 лет специалисты время от времени уточняли, курят ли участники исследования и если да, то как много. Помимо этого, учёные следили за тем, ухудшался ли их слух. Как оказалось, курильщики были подвержены подобному в значительно большей степени, чем прочие участники исследования. Специалисты отмечают, что они учитывали и такие факторы, как пол, возраст индекс массы тела участников и так далее.
По словам специалистов, от того, как много сигарет человек выкуривал, риск развития проблем со слухом также зависел, однако в значительно меньшей степени, чем от того, курил ли человек в принципе. Также учёные обратили внимание, что снизить риск появления проблем со слухом может отказ курильщиков от вредной привычки.
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Как утверждают специалисты, когда речь заходит о вреде курения, изучению чаще всего подвергается его влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую или нервную систему человека. При этом вопросом, как данная вредная привычка может сказываться на слухе, до сих пор специалисты задавались довольно редко...