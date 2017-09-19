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Здоровье

Японские ученые подтвердили влияние курения на слух

Японские ученые подтвердили влияние курения на слух
Согласно исследованию, курение существенно увеличивает риск проблем со слухом.

Группа исследователей, представляющих Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио, пришла к выводу, что курящие люди в значительно большей степени, чем остальные, подвержены развитию проблем со слухом и даже глухоты. К такому выводу специалисты пришли после того, как провели научное исследование на эту тему, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на 24news.

Специалисты проанализировали данные более чем о 50 тысячах жителей Японии в возрасте от 20 до 64 лет, ни у одного из которых на момент начала исследования проблем со слухом не было. На протяжении последующих 8 лет специалисты время от времени уточняли, курят ли участники исследования и если да, то как много. Помимо этого, учёные следили за тем, ухудшался ли их слух. Как оказалось, курильщики были подвержены подобному в значительно большей степени, чем прочие участники исследования. Специалисты отмечают, что они учитывали и такие факторы, как пол, возраст индекс массы тела участников и так далее.

По словам специалистов, от того, как много сигарет человек выкуривал, риск развития проблем со слухом также зависел, однако в значительно меньшей степени, чем от того, курил ли человек в принципе. Также учёные обратили внимание, что снизить риск появления проблем со слухом может отказ курильщиков от вредной привычки.

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Как утверждают специалисты, когда речь заходит о вреде курения, изучению чаще всего подвергается его влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую или нервную систему человека. При этом вопросом, как данная вредная привычка может сказываться на слухе, до сих пор специалисты задавались довольно редко...

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