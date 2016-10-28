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Здоровье

Ученые открыли взаимосвязь между храпом и онкологией

Ученые открыли взаимосвязь между храпом и онкологией
Сильный хронический храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Ускоренному развитию рака способствует плохой сон и сильный храп. К такому выводу пришли медики из Испании и США, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Телеграф.

Причиной ускоренного развития рака при апноэ (кратковременном прекращении легочной вентиляции – ред.) во сне ученые назвали гипоксию — недостаточное поступление в какой-либо орган или ткань кислорода. Это провоцирует образование в опухолевых тканях кровеносных сосудов, позволяющих снабжать раковые клетки кислородом.

К своим выводам ученые пришли, наблюдая за мышами (12 здоровых и 12 — с опухолями почек). У больных мышей, которые подвергались прерывистой гипоксии, ученые заметили рост числа сосудистых клеток-предшественников. Результаты, полученные для мышей, справедливы и для человека.

Эксперты предполагают, что доступ к кислороду тканей и органов у некурящих, неполных и занимающихся спортом людей может объяснить их более низкую заболеваемость раком.

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Напомним, недавно американские исследователи заявили об изобретение революционной терапии для борьбы с раком, которая может обеспечить длительную противодействие рецидивам. Инновационное лечение основано на Т-клеточной иммунотерапии, которая заключается в том, чтобы научить лейкоциты (клетки иммунной системы) распознавать рак...

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Здоровье

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