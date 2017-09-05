| | Неожиданное открытие: назван продукт, мешающий восстановлению печени
Здоровье

Неожиданное открытие: назван продукт, мешающий восстановлению печени

Неожиданное открытие: назван продукт, мешающий восстановлению печени
Для улучшения функций печени достаточно сократить употребление этого продукта.

Американские ученые из Университета в Орегоне (Oregon State University) в ходе исследования пришли к выводу, что сокращение потребления сахара поможет быстро восстановить печень. Кроме того, благотворно на организм сыграет сокращение в рационе продуктов с высоким содержанием холестерина и жиров, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.

Медики рассказывают, что продукты, богатые жирами и холестерином, наносят сильный вред печени и ее функциональность, в некоторых случаях, уже невозможно восстановить. Это может привести к циррозу или онкологическим заболеваниям. В случае, если печень еще можно восстановить, то человеку необходимо изменить рацион питания, а также заняться спортом.

Ученые отмечают, что их все больше беспокоит тенденция увеличения случаев осложнений, вызванных воспалений и повреждений печени. По их словам, в ближайшие 2-3 года это может привести к повальной трансплантации органа. Отмечается, что с болезнями печени сталкивается до 30% населения Земли, в том числе и детей.

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Медики рекомендуют больше питаться кашами, вегетарианскими супами, молочными продуктами, говядиной и рыбой. К минимуму также необходимо свести употребление колбасы, свинины, сладостей, шоколада, выпечки, мороженого и пищу белкового происхождения...

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