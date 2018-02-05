На шахте в Оренбурге произошел пожар - пострадавших нет

На шахте в Оренбурге случился пожар. К счастью, пострадавших в очаге возгорания не зафиксировано, спасатели вывели на поверхность 600 сотрудников рудника.По оперативным данным достоверного источника, 15 марта в Оренбурге на шахте "Гайский горно-обогатительный комбинат" произошло возгорание, что привело к пожару. На момент стихийного несчастья под землей работали более 550 шахтеров. По специальный инструкциям спасательные службы удачно эвакуировали на поверхность всех работников.Согласно поступившим официальным сведениям от представителей экстренных служб Оренбурга, пострадавших и погибших нет. В настоящий момент источник возгорания ликвидирован, и пожар на руднике потушен. Рабочий процесс полностью восстановлен, все проходит в обычном режиме. Этот случай стал одним из немногих, когда в результате пожара под землей нет жертв...