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В Башкирии женщина насмерть замёрзла у себя в доме

В Башкирии пенсионерка скончалась от обморожения в собственном доме. Несчастный случай произошёл после февральских праздников. Как поведали соседи женщины, она была слишком слаба, чтобы принести дров и разжечь печь в частном доме, где собственно и жила.Как стало известно, погибшая на то время проживала одна.
В Башкирии женщина насмерть замёрзла у себя в доме
"Её дом находится даже не в конце села, не на отшибе. Там было много соседей со всех сторон. Сначала никто и не заметил, что в окнах нет света уже целую неделю, а дым не идёт из трубы", - рассказывают местные жители.Как разъяснили источники, у пожилой пенсионерки есть дочь, но к матери она приезжала редко. Стало понятным, что замёрзшее тело женщины лежало на протяжении недели в кровати...

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