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События

В Чебоксарах отменили занятия в школах из-за аварии

В Новоюжном районе Чебоксар 14 марта планируется проведение ремонтных работ на линиях водоснабжения и теплоподачи. Жильцы улиц (Суворова, 2-я Ком. Слобода) и социальные объекты предупреждены. Из-за аварии по улице 324-й Стрелковой Дивизии отменены занятия в школах.
В Чебоксарах отменили занятия в школах из-за аварии
В Чебоксарах коммунальные службы ликвидируют последствия аварии на линии теплоподачи и водоснабжения. Предварительно сообщается о проведении работ с 14 марта.Известно, что перебои с подачей воды и тепла стали причиной отмены проведения учебно-воспитательного процесса в школах и детских садах микрорайона Новоюжного. Причиной стал прорыв трубы по улице 324-й Стрелковой Дивизии. Ситуацию курируют городские власти...

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