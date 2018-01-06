Р’ РќРёР¶РЅРµРІР°СЂС‚РѕРІСЃРєРѕРј СЂР°Р№РѕРЅРµ РјСѓР¶С‡РёРЅР° РїС‹С‚Р°Р»СЃСЏ СЃР¶РµС‡СЊ РїРѕР»РёС†РµР№СЃРєРёР№ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ РІ РЎРЁРђ: Р“РѕСЃРґРµРї Р±РµСЃСЏС‚ РґРѕСЃС‚РёР¶РµРЅРёСЏ РљСЂС‹РјР°
Экономика
Новый ЦБК в Амурске будет построен на новом месте
Европейский банк реконструкции и развития не будет финансировать угрожающие Байкалу ГЭС
15 марта в Уфе состоится ярмарка строительных вакансий
В селах Новосибирской области могут построить больше ФАПов
Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Беларуси
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В Сенегале военный вертолет упал в джунгли
Премьер Словении решил подать в отставку
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Р’ РЎРѕС‡Рё РѕС‚С‡РёРј РїСЂРёР·РЅР°Р»СЃСЏ РІ СѓР±РёР№СЃС‚РІРµ РїСЂРѕРїР°РІС€РµР№ РїСЏС‚РёР»РµС‚РЅРµР№ РґРµРІРѕС‡РєРё
Социум
Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото
Календарь: 15 марта - Мартовские иды, в которые убили Цезаря
Парашютисты из шести регионов собрались в пригороде Хабаровска на учебные тренировки
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Шоу-Биз
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Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
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События
Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40
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События
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35
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События
Р’ РќРёР¶РЅРµРІР°СЂС‚РѕРІСЃРєРѕРј СЂР°Р№РѕРЅРµ РјСѓР¶С‡РёРЅР° РїС‹С‚Р°Р»СЃСЏ СЃР¶РµС‡СЊ РїРѕР»РёС†РµР№СЃРєРёР№ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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