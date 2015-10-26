Премьер Словении решил подать в отставку

Премьер-министр Словении Миро Церар решил подать в отставку. Об этом заявил он журналистам на пресс-конференции, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Силы из прошлого не дают нам работать для будущих поколений. Я подаю в отставку", - сказал он.
Как отмечают наблюдатели, одной из главных причиной отставки главы правительства стало постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача.
Он отметил, что решение суда стало "последней каплей", которое переполнило чашу терпения правительства.
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Копер является крупным морским портом Словении на Адриатике. Строительство порта было основным инфраструктурным объектом правительства Церара...