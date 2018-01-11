| | В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная
События

В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная

В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная
Один из автомобилей поехал на красный свет.

Авария случилась в ночь с 14 на 15 марта в столице на перекрестке улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети.
«Предварительно, Hyundai двигался со стороны улицы Электриков в сторону проспекта Степана Бандеры, а Mercedes — по Новоконстантиновской в сторону Подола. ДТП же произошло на перекрестке из-за того, что кто-то поехал на запрещающий сигнал светофора», — поделились в сети.

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В результате столкновения пострадала водитель Hyundai, беременная девушка. Ее доставили в больницу. Сейчас выясняются все детали ДТП.
В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная

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