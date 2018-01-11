В Киеве столкнулись Hyundai и Mercedes: пострадала беременная

Авария случилась в ночь с 14 на 15 марта в столице на перекрестке улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети.«Предварительно, Hyundai двигался со стороны улицы Электриков в сторону проспекта Степана Бандеры, а Mercedes — по Новоконстантиновской в сторону Подола. ДТП же произошло на перекрестке из-за того, что кто-то поехал на запрещающий сигнал светофора», — поделились в сети.В результате столкновения пострадала водитель Hyundai, беременная девушка. Ее доставили в больницу. Сейчас выясняются все детали ДТП....