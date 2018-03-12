Пригожин опроверг слухи о конфликте с Пугачевой

Недавно продюсер высказался о Примадонне, но желтая пресса как всегда сделала из этого скандальную сенсацию. Естественно, шокирующие новости были взяты с потолка. Журналистов смутил тот факт, что Пугачева не пригласила Пригожина и Валерию на свой ежегодный праздник весны. Затем в интервью «Ты не поверишь!» продюсер объяснил, что они с Валерией не входят в круг близких друзей Пугачевой, она их «не жалует».Позже Иосиф Пригожин уточнил свои слова, которые кто-то возможно неправильно понял. Продюсер процитировал пословицу: «У каждого Абрама — своя программа». Это же был праздник Пугачевой. Она имеет право приглашать на него только тех, кого сама хочет видеть. То есть это муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, друзья Борис Моисеев, Жасмин и другие, пишет сайт life-dom2.suПригожин заверил, что у него нет конфликта с Пугачевой, однако и близкими друзьями их тоже нельзя назвать. Хотя раньше он работал с Орбакайте. А в 2017 году Пригожин и Пугачева пересеклись в гостях у общего друга А. Достмана (президент фонда «Артэс»). На той вечеринке играл Игорь Крутой, Валерия пела романсы, а Алла Борисовна просто слушала.Иосиф Пригожин добавил, что у него есть номер телефона Пугачевой, и у неё скорее всего тоже есть его номер. Они обязательно приветствуют друг друга при встрече, уважают, но дружбой это назвать нельзя...