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Экономика

На Тополиной Аллее открылась новая детская поликлиника

На Тополиной Аллее открылась новая детская поликлиника
Он расположился по адресу улица Академика Сахарова, 13 А. Здесь организовано 8 педиатрических участков, работа медицинской орагнизации рассчитана на 140 посещений в день, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».Кроме педиатров принимать пациентов будут детский кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог, ортопед и другие специалисты. В поликлинике задействованы новые информационные технологии: есть электронное расписание для пациентов, электронные регистратура и обмен документами между врачами.Добавим, строительство лечебного учреждения началось еще в 2014 году. На возведение и оснащение поликлиники было потрачено свыше 48 млн рублей из областного и городского бюджетов...

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Экономика

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