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Экономика

Бюджет Хабаровского края до 2020 года увеличат на два миллиарда рублей

Бюджет Хабаровского края до 2020 года увеличат на два миллиарда рублей
Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, члены комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию предложили внести изменения в закон «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».Межбюджетные трансферты увеличат за счёт федерального бюджета. На 2018 год — свыше 646 миллионов рублей, на 2019 год — более чем на 787 миллионов и 659 миллионов на 2020 год.Из краевого бюджета потратят 98,4 миллиарда рублей в 2018 году, в 2019 — почти 88,7 миллиарда, в 2020 — свыше 90 миллиардов. Планируют также повысить расходы на краевые госпрограммы.В 2018 году увеличат дорожный бюджет края на 13,4 миллиона рублей. Для ликвидации ЧС в Николаевском районе и других — на шесть миллионов. Общий объём краевого бюджета в 2018 году составит 49,5 миллиона рублей.Дополнительные деньги направят на социальную поддержку семьи и детей. Они получат 225,3 миллиона рублей на выплату пособия при рождении первого ребёнка, 3,8 миллиона — на социальную доплату к пенсии.В 2018 году расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, домов культуры увеличат на 90 миллионов рублей, в 2019 — на 150 миллионов.Почти на 350 миллионов рублей вырастут расходы на развитие здравоохранения. Деньги направят на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и системы лекарственного обеспечения...

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