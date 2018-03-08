Подробные сведения о Nauticus NTS ICO

Nauticus – новая торговая криптовалютная биржа, с собственной монетой и довольно перспективными планами. Главной особенностью данной платформы является использование выпущенных жетонов для различных операций сразу же после окончания периода предпродажи, а также низкая стоимость монеты и отсутствие минимального порога закупки.С чего начать?Если вы хотите инвестировать в Nauticus, вам нужно покупать новые токены у компании по программе ICO, которая в настоящий момент заканчивается (так что стоит поспешить). Можете предварительно зарегистрироваться для ICO, чтобы иметь доступ к более выгодным ценам, бонусной программе, или просто хотите получить 100 бесплатных монет. Предварительная продажа начнется 18 марта 2018 года.Однако пользователь не сможет использовать кредитные карты для покупки жетонов. Для приобретения новых токенов можно использовать только Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum или прямые денежные переводы. Цена за токен составляет 1 NTS = 0,00001 BTC. В для участия в продаже необходимо купить не менее 500 токенов NTS.Soft fork продажи составляет 8 миллионов долларов США, а жесткая крышка - 88 миллионов долларов США. Эти ограничения введены для того, чтобы инвесторы не вкладывали слишком много денег в компанию, давая возможность другим игрокам рынка принять участие в торгах. Если мягкая крышка не будет достигнута к концу ICO, продажа будет отменена (но компания объявила, что проект все еще будет работать). Разблокированные жетоны будут сожжены для предотвращения инфляции.Основная информация о проектеДата начала продаж: 18.03.2018, 00:00 GMT.Срок продажи в днях: 62 дней.Конец ICO: 18.05.2018, 00:00 GMT.Цена монеты Nauticus: 0,00001 BTC каждый.Общее количество выпущенных токенов: 2 500 000 000 НТСДата раннего завершения ICO: Когда продано.Смарт-договор: проверено ambisafe.Регулируемая эмиссия: Общий объем поставок NTS будет сожжен на основе коэффициента государственных токенов, обеспечивая справедливую стоимость для всех участников торгов.Токены, поставленные после ICO: NIL.Мягкая крышка: 8 000 000,00 USD.Цель ICO: 68 000 000,00 USD.Жесткая крышка: 88 000 000,00 USD.Если цель ICO не получена: Проект будет продолжен, как и планировалось, с изменением масштаба и функциональности.Nauticus VerdictЯвляется ли Nauticus Coin лучшим выбором для инвестиций? Сделав краткий обзор, можно с уверенностью сказать, что данная платформа выглядит очень хорошо. Поскольку монеты Nauticus начнут использоваться, как только ICO закончится, есть большой шанс, что цена жетонов вырастет в ближайшее время, причем рост запланирован в геометрической проекции. Например, другая компания, Binance, также использовала свои жетоны аналогичным образом, и их цена резко возросла буквально в первые дни. Из-за этого монета Nauticus рекомендуется для всех типов инвесторов.Для полноценного использования платформы неплохо было бы купить жетоны именно сейчас. Но даже если вас не интересует Nauticus Marketplace, все равно можно получить хорошую отдачу от инвестиций, просто покупая токены, а затем продавая их позже по более высокой цене.Официальные источники:Веб сайт: https://www.nauticus.io/White Paper: https://storage.googleapis.com/assets-nauticus-platform/NauticusWhitepaperOfficial.pdfTwitter: https://twitter.com/nauticusenFacebook: https://www.facebook.com/NauticusBlockchain/Telegram: https://t.me/nauticusblockchainBitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3095196.msg31954920#msg31954920ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905...