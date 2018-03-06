Замглавы Красноярска объяснил выбор прошлогодних подрядчиков для ремонта дорог

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов сегодня отвечал журналистам на неудобные вопросы. В частности, он объяснил, как так получилось, что в этом году ремонтом дорог в городе будут заниматься ровно те же компании, что работали в прошлом году.Напомним, 12 марта в мэрии подвели итоги пяти торгов на право ремонтировать городские дороги на общую сумму в 760 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, аукционы не вызвали большого интереса у подрядчиков — на два из них заявились по одному участнику (их в итоге и признали победителями, это «Красдорстрой» и «Красноярскдорремстрой»), на оставшиеся по два участника. Победителями призваны «Сфера», «ПК ДСУ» и «Сибагропромстрой».«Действительно, это те красноярские компании, которые работают на территории города давно, и те, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Если вы посмотрите сейчас на список победителей, то станет понятно, что за предыдущие годы качество претензий к их работе не было предъявлено заказчиком, либо предъявлялись претензии, которые устранялись вовремя. За предыдущее годы эти подрядные организации нарастили свое техническое оснащение, подготовили новых специалистов, и в этом году готовы приступить к работе, понимают те задачи, которые сегодня определены», — заявил чиновник.При этом Логинов сообщил, что власти рассчитывают торги по дорогам проводить и дальше.«Мы проводим тщательный анализ организаций, их оснащения. Особое отношение к проектам производства работ. Потому что проект производства работ, календарный график лежит в основе правильного хорошего результата. Когда подрядная организация начинает ссылаться на условия недопоставки материалов, на плохие погодные условия, которые не дали выполнить какие-то работы — это говорит о том, что не качественно подготовлен проект производства работ», — добавил Логинов.Также замглавы предупредил красноярцев, что по причине большого объема дорожных работ город ждет непростой период.«Должен всем сказать, что впереди у нас период достаточно сложный. Большой объем производства работ, и я говорю об этом откровенно, что будут большие затруднения в дорожном движении. Но мы должны понимать — летний период, это тот период, когда мы должны максимально все сделать», — резюмировал он...