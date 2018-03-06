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Экономика

Замглавы Красноярска объяснил выбор прошлогодних подрядчиков для ремонта дорог

Замглавы Красноярска объяснил выбор прошлогодних подрядчиков для ремонта дорог
Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов сегодня отвечал журналистам на неудобные вопросы. В частности, он объяснил, как так получилось, что в этом году ремонтом дорог в городе будут заниматься ровно те же компании, что работали в прошлом году.Напомним, 12 марта в мэрии подвели итоги пяти торгов на право ремонтировать городские дороги на общую сумму в 760 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, аукционы не вызвали большого интереса у подрядчиков — на два из них заявились по одному участнику (их в итоге и признали победителями, это «Красдорстрой» и «Красноярскдорремстрой»), на оставшиеся по два участника. Победителями призваны «Сфера», «ПК ДСУ» и «Сибагропромстрой».«Действительно, это те красноярские компании, которые работают на территории города давно, и те, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Если вы посмотрите сейчас на список победителей, то станет понятно, что за предыдущие годы качество претензий к их работе не было предъявлено заказчиком, либо предъявлялись претензии, которые устранялись вовремя. За предыдущее годы эти подрядные организации нарастили свое техническое оснащение, подготовили новых специалистов, и в этом году готовы приступить к работе, понимают те задачи, которые сегодня определены», — заявил чиновник.При этом Логинов сообщил, что власти рассчитывают торги по дорогам проводить и дальше.«Мы проводим тщательный анализ организаций, их оснащения. Особое отношение к проектам производства работ. Потому что проект производства работ, календарный график лежит в основе правильного хорошего результата. Когда подрядная организация начинает ссылаться на условия недопоставки материалов, на плохие погодные условия, которые не дали выполнить какие-то работы — это говорит о том, что не качественно подготовлен проект производства работ», — добавил Логинов.Также замглавы предупредил красноярцев, что по причине большого объема дорожных работ город ждет непростой период.«Должен всем сказать, что впереди у нас период достаточно сложный. Большой объем производства работ, и я говорю об этом откровенно, что будут большие затруднения в дорожном движении. Но мы должны понимать — летний период, это тот период, когда мы должны максимально все сделать», — резюмировал он...

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