| | Дуров не разрешил продавать токены Telegram «друзьям Путина»
Экономика

Дуров не разрешил продавать токены Telegram «друзьям Путина»

Фигуранты скандального «кремлевского списка» не смогут принять участие в первичном размещении токенов популярного мессенджера Telegram, заявил глава одноименной компании Павел Дуров.
Дуров не разрешил продавать токены Telegram «друзьям Путина»
Перед ICО руководство Telegram составило договор с инвестором, оговорив все детали предстоящего мероприятия. Больше всего мировую общественность заинтересовал перечень лиц, не имеющих право поучаствовать в первичном размещении токенов Telegram Open Network. В «черном списке» оказались все участники санкционных документов Минфина США («кремлевский список»), Евросоюза, ООН и Великобритании. Также ICО Telegram под запретом для ближайших родственников «отмывателей денег» и жителей попадающих под санкций территорий, коими на момент составления договора Дурова и инвестора считаются КНДР, САР, Куба, Иран и Крым.Лицо, купившее токены Telegram Open Network, не имеет права использовать их для незаконного обогащения. В договоре компании и партнера не уточняется, будут ли Дуров и коллеги отслеживать подозрительные финансовые операции...

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