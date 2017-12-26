| | Из аэропорта Красноярск открываются новые рейсы
Экономика

Из аэропорта Красноярск открываются новые рейсы

Из аэропорта Красноярск открываются новые рейсы
На карте маршрутов красноярского аэропорта появились два новых направления — открыта продажа билетов на рейсы в Казань и Алма-Ату.Перелеты в столицу республики Татарстан с 27 марта будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с промежуточной посадкой в Томске и Барнауле на воздушных суднах Bombardier CRJ200. Время в пути составит около 5,5 часов.Регулярное авиасообщение свяжет Красноярск с еще одной столицей — Казахстана. Улететь в солнечную Алма-Ату можно будет уже с 3 июня дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Ангара» на воздушных судах АН-148–100.Авиабилеты на рейсы можно приобрести в авиакассах города или на официальных сайтах авиакомпаний...

Еще по теме

Из аэропорта Красноярск начнут летать новые авиарейсы

Из аэропорта Красноярск начнут летать новые авиарейсы

26-12-2017, 07:28
Читать
LOT запустит рейсы из Львова в еще один аэропорт Польши

LOT запустит рейсы из Львова в еще один аэропорт Польши

10-11-2017, 00:35
Читать
Отменены рейсы из Красноярска в Турцию и Таиланд

Отменены рейсы из Красноярска в Турцию и Таиланд

30-10-2017, 23:50
Читать
Авиакомпания

Авиакомпания "Ямал" запустит рейсы из Красноярска в Тюмень

19-09-2017, 07:31
Читать
Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Красноярска в Крым

Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Красноярска в Крым

4-04-2017, 07:50
Читать
Улететь из Харькова в некоторые европейские города можно будет по акционным ...

Улететь из Харькова в некоторые европейские города можно будет по акционным ...

22-01-2016, 12:13
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail