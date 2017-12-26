Из аэропорта Красноярск открываются новые рейсы

На карте маршрутов красноярского аэропорта появились два новых направления — открыта продажа билетов на рейсы в Казань и Алма-Ату.Перелеты в столицу республики Татарстан с 27 марта будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с промежуточной посадкой в Томске и Барнауле на воздушных суднах Bombardier CRJ200. Время в пути составит около 5,5 часов.Регулярное авиасообщение свяжет Красноярск с еще одной столицей — Казахстана. Улететь в солнечную Алма-Ату можно будет уже с 3 июня дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Ангара» на воздушных судах АН-148–100.Авиабилеты на рейсы можно приобрести в авиакассах города или на официальных сайтах авиакомпаний...