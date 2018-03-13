| | Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций
Спорт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций

четверг, 15 марта 2018, 15:24
Поделиться
переглянути новину українською
16 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало трансляции - в 13.00.
Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России жеребьевку покажут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".
В ходе жеребьевки своих соперников узнают восемь клубов, которые дошли до этой стадии по итогам матчей 1/8 финала. Это "Реал" Мадрид (Испания), "Барселона" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Рома" (Италия) и "Бавария" (Германия).
При жеребьевке четвертьфинальной стадии не будет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.
Ранее "Апостроф" опубликовал видеообзор матча 1/8 финала "Барселона" - "Челси"...

Еще по теме

Где смотреть онлайн Барселона - Челси: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Барселона - Челси: расписание трансляций

13-03-2018, 13:41
Читать
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

12-12-2016, 15:08
Читать
Сегодня состоятся жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сегодня состоятся жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы

12-12-2016, 11:47
Читать
Лига чемпионов: определились пары соперников в 1/4 финала

Лига чемпионов: определились пары соперников в 1/4 финала

18-03-2016, 13:35
Читать
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

14-12-2015, 16:57
Читать
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

12-12-2015, 10:15
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail