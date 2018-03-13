Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций

четверг, 15 марта 2018, 15:24Поделитьсяпереглянути новину українською16 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов."Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало трансляции - в 13.00.Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России жеребьевку покажут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".В ходе жеребьевки своих соперников узнают восемь клубов, которые дошли до этой стадии по итогам матчей 1/8 финала. Это "Реал" Мадрид (Испания), "Барселона" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Рома" (Италия) и "Бавария" (Германия).При жеребьевке четвертьфинальной стадии не будет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.Ранее "Апостроф" опубликовал видеообзор матча 1/8 финала "Барселона" - "Челси"...