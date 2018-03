Украинская биатлонистка завоевала медаль Кубка мира в Холменколлене: опубликовано видео

четверг, 15 марта 2018, 14:32Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинка Юлия Джима завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в норвежском Холменколлене.Украинская биатлонистка преодолела дистанцию без промахов и уступила победительнице гонки Анастасии Кузьминой из Словакии 29,2 секунды. Отметим, что Кузьмина закончила гонку с одним промахом.Второе место заняла белорусская спортсменка Дарья Домрачева, которая уступила лидеру 8,9 секунды.Для Джимы эта медаль стала третьей в личных гонках Кубка мира 2017-2018. Ранее украинка завоевала бронзовые награды в спринте и индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.Что касается остальных украинок, то им не удалось показать хорошие результаты. Анастасия Меркушина завершила спринтерскую гонку на 59-м месте, Валя Семеренко - на 65-м, Вита Семеренко - на 66-м, а Ирина Варвинец - на 81-м.What a fun women's sprint in #HOL18 and a superb podium with Yuliia Dzhima, @DaryaDomracheva and Anastasiya Kuzmina in the top 3! You can rewatch it on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/SKuotxM6wp — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 марта 2018 г.Check this flower ceremony from #HOL18 because there are plenty happy faces, not only on the podium: @SusanDunklee in 4th is at her season best, while Fuyuko Tachizaki got her career best in 5th! https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/VCtH9BokxP — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 марта 2018 г.Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Украина выиграла "серебро" в смешанной эстафете Кубка мира в Контиолахти...