Кубок мира по биатлону: полное видео женского спринта в Холменколлене

четверг, 15 марта 2018, 14:19Поделитьсяпереглянути новину українською15 марта состоялась первая гонка восьмого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене - спринт среди женщин.Украинка Юлия Джима сумела выиграть в спринтерской гонке бронзовую медаль.Что касается остальных украинок, то Анастасия Меркушина завершила спринтерскую гонку на 59-м месте, Валентина Семеренко - на 65-м, Вита Семеренко - на 66-м, а Ирина Варвинец - на 81-м.Победу в гонке одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, а "серебро" завоевала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.Ранее "Апостроф" опубликовал полное видео женского масс-старта на Кубке мира в Контиолахти...