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Кубок мира по биатлону: полное видео женского спринта в Холменколлене

четверг, 15 марта 2018, 14:19
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15 марта состоялась первая гонка восьмого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене - спринт среди женщин.
Украинка Юлия Джима сумела выиграть в спринтерской гонке бронзовую медаль.
Что касается остальных украинок, то Анастасия Меркушина завершила спринтерскую гонку на 59-м месте, Валентина Семеренко - на 65-м, Вита Семеренко - на 66-м, а Ирина Варвинец - на 81-м.
Победу в гонке одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, а "серебро" завоевала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.
Ранее "Апостроф" опубликовал полное видео женского масс-старта на Кубке мира в Контиолахти...

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