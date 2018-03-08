| | Смелость города берет: Хацкевич рассказал, чем "Динамо" постарается удивить "Лацио"
Спорт

Смелость города берет: Хацкевич рассказал, чем "Динамо" постарается удивить "Лацио"

четверг, 15 марта 2018, 13:58
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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал предстоящую встречу с "Лацио" в Лиге Европы. 15 марта в Киеве команды проведут ответный матч 1/8 финала.
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Слова Хацкевича приводит официальный сайт "Динамо".
"Чем мы будем удивлять? Все равно в первую очередь нам нужно уделять внимание обороне. Говорят, что смелость города берет. Многие говорят, что в Риме мы удивили соперника. Мы хорошо подготовились к той игре, готовимся и к ответной. При поддержке наших болельщиков, мы должны больше играть вперед и искать счастья у чужих ворот", - сказал Хацкевич.
"Мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая будет на "Олимпийском". Нам предстоит такая игра, когда нужно выжимать из себя все что есть и даже больше, как в плане футбольного мастерства, так и в плане характера", - также сказал главный тренер "Динамо".
Матч "Динамо" - "Лацио" начнется в 20.00.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Лацио" понес серьезную потерю перед битвой против "Динамо"...

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