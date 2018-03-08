"Лацио" понес серьезную потерю перед битвой против "Динамо"

четверг, 15 марта 2018, 13:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюОсновной полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич не сможет помочь римскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".ДИНАМО - ЛАЦИО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧАКак сообщает Calciomercato, из-за мышечного напряжения сербский футболист даже не прилетел с командой в Киев. Игроку предоставили возможность отдохнуть и пропустить матч против "Динамо".23-летний футболист постарается восстановиться к ближайшему матчу чемпионата Италии против "Болоньи".Напомним, матч "Динамо" - "Лацио" состоится сегодня, 15 марта. Начало встречи - в 20.00.В первом матче команды сыграли вничью - 2:2.Ранее "Апостроф" опубликовал прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" - "Лацио"...