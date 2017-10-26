На модном показе в Москве парочка на виду у всех ублажала друг друга

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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Сегодня Совбез ООН обсудит крымский вопрос в формате Арріа
Надежда Савченко обвинила Андрея Парубия в причастности к расстрелу Майдана
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В Иллинойсе хотят легализовать выращивание промышленной конопли
Чешские пчеловоды озадачены открытием данных о пасеках
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Киевские Ведомости
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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