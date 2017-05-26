| | Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу «Украина»
Политика

Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу «Украина»

Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу «Украина»

Депутат также заявила, что Луценко обещал протестующим оружие.
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что якобы видела, как в феврале 2014 года руководитель «Самообороны» Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» на Майдане Независимости.
«[Руководителю следственной группы по делам Майдана Сергею] Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему показания о том, что [Юрий] Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди есть в парламенте. Я видела, как [Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — сказала Савченко на брифинге у здания СБУ.

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