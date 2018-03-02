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Политика

В Украине собрались повысить размер минимальных алиментов на детей

В Украине собрались повысить размер минимальных алиментов на детей

Министр юстиции лично выступит с данной инициативой.
Министерство юстиции Украины готовит изменения в законодательство по правам детей, родители которых развелись, согласно которым, в частности, могут увеличить размер минимальных алиментов, а также при разводе родителей имущество предлагают делить и на детей, сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире ТСН.
«Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержания ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье», — сказал министр.
По его словам, он собирается лично выступать с инициативой ввести норму, согласно которой дети будут иметь право на долю совместного имущества бывших супругов наравне с родителями. Также будет создана система стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценном развитии ребенка.

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