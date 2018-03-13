| | Отравлению Скрипаля посвятили еще одну карикатуру
Социум

Отравлению Скрипаля посвятили еще одну карикатуру

Отравлению Скрипаля посвятили еще одну карикатуру
Работа Андрея Петренко.
Опубликована карикатура на скандал вокруг отравления нервно-паралитическим веществом шпиона-перебежчика из Российской Федерации Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери 4 марта, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.

Рисунок опубликован в микроблоге kE? в Twitter. На нем изображен солдат из Королевской гвардии Великобритании в униформе и противогазе. Вокруг него также нарисованы ядовитые испарения.

"Лондон. Всё спокойно", - говорится в подписи к карикатуре.
Читайте также: В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля

Отравлению Скрипаля посвятили еще одну карикатуру


Автор рисунка художник Андрей Петренко...

Еще по теме

Елкин карикатурой изобразил скандал между РФ и Британией из-за отравления э ...

Елкин карикатурой изобразил скандал между РФ и Британией из-за отравления э ...

13-03-2018, 22:51
Читать
Госсекретарь США обвинил РФ в отравлении Сергея Скрипаля - Русская планета

Госсекретарь США обвинил РФ в отравлении Сергея Скрипаля - Русская планета

13-03-2018, 16:37
Читать
Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля - Русская планета

Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля - Русская планета

12-03-2018, 22:28
Читать
Следы отравляющего вещества нашли в ресторане в Солсбери - Русская планета

Следы отравляющего вещества нашли в ресторане в Солсбери - Русская планета

11-03-2018, 10:56
Читать
Умер сын бывшего российского шпиона

Умер сын бывшего российского шпиона

9-03-2018, 23:48
Читать
The Guardian рассказала, чем отравили шпиона РФ в Великобритании

The Guardian рассказала, чем отравили шпиона РФ в Великобритании

8-03-2018, 09:20
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail