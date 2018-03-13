Отравлению Скрипаля посвятили еще одну карикатуру

Опубликована карикатура на скандал вокруг отравления нервно-паралитическим веществом шпиона-перебежчика из Российской Федерации Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери 4 марта, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.
Рисунок опубликован в микроблоге kE? в Twitter. На нем изображен солдат из Королевской гвардии Великобритании в униформе и противогазе. Вокруг него также нарисованы ядовитые испарения.
"Лондон. Всё спокойно", - говорится в подписи к карикатуре.
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Автор рисунка художник Андрей Петренко...