Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами

Футбольные болельщики устроили небывалый троллинг вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Фанаты всячески поглумились над кипером сборной Бельгии после того, как он дважды пропустил между ног от Лионеля Месси, передает Киевские Ведомости со ссылкой на obozrevatel.com.
Особенно Куртуа досталось за первый гол лидера "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, когда аргентинец пробил в "домик" вратарю с острого угла.
Болельщики предложили Куртуа использовать сетку между ног.
Конте: "Ты знаешь, что для тебя всегда найдется свободное место в Челси"
Месси: "Да, между ног у Куртуа"
"Горячие новости! Челси подготовил новую вратарскую форму Куртуа для следующей встречи с Месси".
"Когда Куртуа увидит Месси в следующий раз".
"Куртуа разводит ноги быстрее, чем жена Месси".
Читайте также: «Удаленную» революцию Саакавшили высмеяли фотожабами
"Четыре вещи, которые могут пройти между ног у Куртуа".
...