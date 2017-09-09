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Социум

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами
Вратарь пропустил мяч между ног.
Футбольные болельщики устроили небывалый троллинг вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Фанаты всячески поглумились над кипером сборной Бельгии после того, как он дважды пропустил между ног от Лионеля Месси, передает Киевские Ведомости со ссылкой на obozrevatel.com.

Особенно Куртуа досталось за первый гол лидера "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, когда аргентинец пробил в "домик" вратарю с острого угла.

Болельщики предложили Куртуа использовать сетку между ног.

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Месси: "Да, между ног у Куртуа"

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами


"Горячие новости! Челси подготовил новую вратарскую форму Куртуа для следующей встречи с Месси".

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами


"Когда Куртуа увидит Месси в следующий раз".

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами


"Куртуа разводит ноги быстрее, чем жена Месси".

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами


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"Четыре вещи, которые могут пройти между ног у Куртуа".

Курьезный гол Месси высмеяли фотожабами


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