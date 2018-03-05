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Социум

В Сети высмеяли свежее фото Путина в Крыму

В Сети высмеяли свежее фото Путина в Крыму
Путину напомнили, что воровать грешно.
В сети бурно обсуждают фото визита президента России Владимира Путина в оккупированный Крым в среду, 14 марта, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие снимки выступления Путина на митинге в оккупированном Севастополе опубликовал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

"Красть грешно", "Благодаря Путину жизнь в Крыму стала хуже, туризм сдулся, у многих отняли собственность и землю, зарплаты мизерные, цены", "Благодаря Путину и его афере с Крымом введены санкции, население нищает, страна валится в пропасть Северокорейскую", "Вот вам камни с неба, как и обещал", "Странно и без пуленепробиваемого стекла выступает, в отличие от папы римского и американских президентов", "Ага, построить ему еще пару дворцов, купить пару яхт, убить пару тысяч украинцев (сирийцев) - ненужное зачеркнуть. Ну, а остальное по мелочи ", - пишут они.

Не обошлось и без того, чтобы пользователи в очередной раз не намекнули на маленький рост Владимира Путина.

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"Что за странное фото? На Нахимова нет никакого холма. Почему люди по мере отдаления от сцены оказываются выше и выше? Это что фотомонтаж?" – прозрачно намекают они...

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