Киевлян насмешил автомобиль «Дарта Вейдера»

Пользователей интернета удивили фотографии необычного автомобиля, припаркованного на обочине в Киеве. передает Киевские Ведомости со ссылкой на u-news.com.ua
Соответствующие снимки размещены на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Кто-то на Оболони очень тщательно готовится к зомби-апокалипсису", - говорится в подписи к фото.
Так, в сети предположили, что это авто предназначено для съемок клипа.
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"Тачка оболонского бэтмена", "Апокалипсис уже рядом", "Тачка со съемок клипа", "Ходячих мертвецов насмотрелись", "Может, к маршу", "Для штурма зомби", "Народные умельцы", "Дарт Вейдер приехал готовится к выборам", - пишут в интернете...