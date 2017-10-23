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Социум

Киевлян насмешил автомобиль «Дарта Вейдера»

Киевлян насмешил автомобиль «Дарта Вейдера»
"Готовятся к зомби-апокалипсису", - шутят киевляне.
Пользователей интернета удивили фотографии необычного автомобиля, припаркованного на обочине в Киеве. передает Киевские Ведомости со ссылкой на u-news.com.ua

Соответствующие снимки размещены на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Кто-то на Оболони очень тщательно готовится к зомби-апокалипсису", - говорится в подписи к фото.

Так, в сети предположили, что это авто предназначено для съемок клипа.

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"Тачка оболонского бэтмена", "Апокалипсис уже рядом", "Тачка со съемок клипа", "Ходячих мертвецов насмотрелись", "Может, к маршу", "Для штурма зомби", "Народные умельцы", "Дарт Вейдер приехал готовится к выборам", - пишут в интернете...

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